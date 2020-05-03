Что за попытка сэкономить? Государство обязано выплатить милиционерам надбавки

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова объяснила 24.kg, почему правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева обязано выплатить надбавки сотрудникам милиции, даже если последние, как уверяет глава кабмина, добровольно отказались от денег.

По ее словам, есть закон, согласно которому милиционеры получают выплаты в период ЧП и ЧС. Юрист напомнила, что работники правоохранительных органов несли службу в усиленном режиме.

Читайте по теме Силовиков Кыргызстана хотят лишить надбавок. Документ направлен на согласование

«Все эти заявления правительства, что они сами отказались, — жалкие попытки сэкономить. Я понимаю, бюджет секвестирован, нет денег. Но это не значит, что нужно экономить на милиционерах и медиках», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Она добавила, что не верит, будто сотрудники правоохранительных органов с мизерной зарплатой могли по собственной инициативе пожертвовать своими надбавками. «Это не премиальные, чтобы от них можно было отказаться», — заметила экс-судья Конституционной палаты.

Если кабмин не выплатит положенные деньги, то он нарушит закон, а это недопустимо. Клара Сооронкулова

Отметим, что ранее в 24.kg обратилась супруга одного из работников правоохранительных органов. Она сообщила, что милиционеры так и не получили обещанные надбавки к заработной плате.