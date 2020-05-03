Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать

24 апреля начался месяц Рамазан и 30-дневный пост у мусульман. Эти дни — одно из самых важных для мусульманина испытаний веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить силы на благие дела.

Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Но им советуют при первой возможности наверстать упущенное и выдержать орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной — после выздоровления.

Для людей старше 14-15 лет настоятельно рекомендуется держать пост, так как орозо является одним из пяти столпов ислама.

Врач Тилек Муратов рассказал 24.kg о последствиях поста для организма.

1 Кому категорически запрещается держать пост? Если у вас острые болезни, даже не думайте держать пост. Например, острый пиелонефрит, острый гастрит, острый панкриатит и другие, то ради вашего же здоровья до полного выздоровления не рекомендуется голодать. Кроме этого, не советуется держать пост людям с некоторыми хроническими болезнями. Это касается страдающих желчекаменной болезнью, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом, хроническим поражением печени. Они должны перед орозо проконсультироваться у врача.

2 Могуть ли онкобольные рискнуть и присоединиться к воздерживающимся? Нет, медики рекомендуют онкобольным круглогодично думать об укреплении иммунитета и не рисковать здоровьем. Во время поста изменение времени приема пищи и голодание в дневное время может ослабить организм, что крайне нежелательно для онкобольных.

3 Может ли пост привести к обезвоживанию организма? Если у вас крепкое здоровье и нет вышеуказанных болезней, не стоит беспокоиться. Когда человек не пьет воду, организм при необходимости включает защитную реакцию, удерживая жидкость. А вечером пополняет свой запас. Стоит опасаться обезвоживания тем, кто занимается физическим трудом. Во время поста также рекомендуется не усердствовать в тяжелой работе.

4 Какие болезни могут обостриться во время поста? Увеличивается число жалоб на болезни желудочно-кишечного тракта, почек, желчного пузыря. Поэтому необходимо подготовить заранее организм к изменению режима приема пищи. В меню поста не должно быть жареного, острого, соленого и жирного. Во время ифтара старайтесь медленно есть и принимать легкую пищу,оставляя плотную еду на утро.

5 Несмотря на орозо, некоторые постящиеся продолжают прием лекарств. Это не вредно? Как уже говорили, тем, у кого проблемы со здоровьем, лучше воздержаться от поста. Но отметим, что религия не запрещает во время орозо делать инъекции и в дневное время, если это только в лечебных целях. Во время орозо люди с хроническими болезнями продолжают принимать лекарства утром и вечером. Например, страдающие от проблем с суставами принимают обезболивающие. Но стоит приостановить прием нестероидных противовоспалительных препаратов, так как это может способствовать росту болезней кишечно-желудочного тракта.