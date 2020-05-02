Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных

Врачи Ошской межобластной клинической больницы обратились к депутатам, республиканскому штабу и руководству страны с просьбой обратить на них внимание.

В обращении, которое они направили в СМИ, медики заявляют, что 20 сотрудников больницы поместили в обсервацию на 14 дней. На сегодня прошло 28 дней, но врачей все равно держат в изоляции. Почему они так долго находятся в обсервации, медики не знают.

«Мы не знаем, куда обращаться за помощью. Помогите нам! Коронавирус поразил многих сотрудников больницы, их более 30. Администрация больницы скрывает точное число зараженных медиков. Восемь больных, получающих лечение по другим диагнозам, заразились коронавирусом именно в больнице. Закрыты более 10 отделений: реанимация, хирургия, нейрохирургия, ЛОР и другие. Три врача реанимации лежат под ИВЛ. Кроме того, около 15 врачей и 20 медсестер, санитарок в обсервации. Больница становится очагом коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Медики просят принять действенные срочные меры, иначе процесс передачи инфекции не остановить.

«Открыто об этих проблемах мы не можем говорить. Боимся потерять работу. Коронавирус сегодня поражает и студентов медицинского факультета ОшГУ, которые работают в разных больницах, в большей части в Ошской межобластной клинической больнице в качестве среднего медперсонала. Мы просим Минздрав создать комиссию и выслать в Ош», — заключили медики.

Всего в Кыргызстане, по официальным данным, коронавирусом заразились 200 медиков, из них 122 уже выписали из стационаров.