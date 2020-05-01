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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Силовиков Кыргызстана хотят лишить надбавок. Документ направлен на согласование

Министерство финансов подготовило проект-постановления о внесении изменений в документ «Об утверждении положения о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что ведомство направило проект-постановления на согласование другим членам кабмина, в числе которых Госкомитет по делам обороны, МЧС, МВД и ГКНБ.

«В настоящий момент, согласно положению о дополнительных гарантиях, действующим военнослужащим, работающим в режиме ЧП, полагаются ежемесячные надбавки и денежные выплаты по своим разрядам. Военнослужащим, которые несут службу в таких условиях, один рабочий день засчитывается за три. Факт того, что они работают в режиме ЧП, определяет правительство. Теперь же Минфин намерен изменить документ с формулировкой о том, что размер выплат в условиях ЧП зависит от сложности ситуации вовлеченности задействованных лиц на период выполнения этих задач. В Минфине считают, что проект не требует общественного обсуждения, и просят дать заключение в ускоренном порядке», — сообщили редакции.

Действующее положение о дополнительных гарантиях распространяется на МВД, ГКНБ, военнослужащих Вооруженных сил, МЧС, курсантов Академии МВД.

Отметим, что документ был направлен на согласование 4 апреля, то есть, когда в Бишкеке, Сузакском районе, городе Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах, а также в городе Ош уже действовал режим чрезвычайного положения.

24.kg
Фото 24.kg. Минфин намерен лишить надбавок военнослужащих, работающих в зоне действия режима ЧП

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151577/
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