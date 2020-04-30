Первые случаи коронавируса официально подтверждены в Таджикистане

В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание ASIA-Plus.

По его данным, 10 случаев выявили в Согдийской области, 5 — в Душанбе.



О случаях заражения коронавирусом официально объявлено на экстренном заседании Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявляли.

«При этом в феврале в Таджикистане произошла вспышка пневмонии, в результате которой скоропостижно скончались несколько человек», — отметило ИА «Спутник-Таджикистан».