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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Первые случаи коронавируса официально подтверждены в Таджикистане

В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание ASIA-Plus.

По его данным, 10 случаев выявили в Согдийской области, 5 — в Душанбе.

О случаях заражения коронавирусом официально объявлено на экстренном заседании Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса в стране под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявляли.

«При этом в феврале в Таджикистане произошла вспышка пневмонии, в результате которой скоропостижно скончались несколько человек», — отметило ИА «Спутник-Таджикистан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151551/
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