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Общество

Кыргызстанцев-ветеранов ВОВ наградят юбилейными медалями

Юбилейную медаль к 75-летию Победы вручат ветеранам ВОВ. Соответствующее постановление на общественное обсуждение вынесло правительство КР.

На лицевой стороне медали находится изображение Памятника женщине-матери, смотрящей вперед и держащей в правой руке чашу. На переднем плане — изображение вечного огня. С двух сторон от памятника высечены цифры «1945-2020». В нижней части медали — две лавровые ветви, сходящиеся у основания.

На оборотной стороне медали в центре — надпись на государственном языке: «1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл», заключенная в дубовый венок, в основании которого пятиконечная звезда.

В документе отмечается, что медаль будет вручена участникам и ветеранам ВОВ, партизанам и членам подпольных организаций, бывшим узникам, включая несовершеннолетних, концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, а также гражданам, подвергшимся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудармию) и впоследствии реабилитированным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151518/
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