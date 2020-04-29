Поправки в закон о терроризме. Как ГКНБ сможет закрыть неугодные СМИ

Госкомитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение поправки в Закон «О противодействии терроризму» и Гражданско-процессуальный кодекс. Они предусматривают признание террористическими и экстремистскими информационные материалы.

Инициаторы объясняют: положениями действующего закона террористическими признаются лишь организации, тогда как на практике суды выносят решения о признании таковыми материалов. Поэтому якобы проект содержит определение «террористические материалы» и порядок действия госорганов для признания информационных материалов террористическими, что предоставит судам использовать его при вынесении соответствующих решений.

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Закрыть неугодных

Наряду с терроризмом ГКНБ одним пакетом в законопроект пытается внести и поправки в Гражданско-процессуальный кодекс. В документе ведомство просит признать экстремистскими или террористическими не только сами информационные материалы, но и организации, которые их опубликовали.

Адвокат Акмат Алагушев считает, что такие поправки незаконны.

«Эти изменения предполагают ускоренное рассмотрение дел в суде — первая инстанция и Верховный суд, промежуточного — городского или областного — суда нет. Нелогично и то, что в законе о терроризме есть термин «экстремизм», хотя это два разных понятия», — сказал Акмат Алагушев.

Поправки могут привести к тому, что отдельное СМИ или интернет-сайт могут признать террористическим, а затем и вовсе закрыть. Акмат Алагушев

Признать экстремистским или террористическим материал и организацию, согласно ГПК, может только суд. Авторы сохранили эту норму. Однако загвоздка в том, что суд принимает решение за три дня и в одностороннем порядке.

Не самый гуманный суд

В проекте закона указано, что прокурор по представлению госорганов, осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму, то есть ГКНБ и МВД, может обратиться с заявлением в суд о признании экстремистскими или террористическими организаций, а также информационных материалов.

По мнению экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, такие изменения приведут к тому, что в суде не будет состязательности сторон. В частности, прокурор подаст жалобу в суд, а судья может и не выслушивать вторую сторону.

«Сейчас прокурор подает заявление в суд о признании экстремистским того или иного материала, но он не проверяет, кто владелец сайта. Надзорный орган приносит в суд дело вместе с результатами экспертизы», — пояснила эксперт.

Ранее представители организации могли отстаивать свои интересы в суде. Сейчас исковое производство хотят убрать.

Опыт показывает беззаконие

В Кыргызстане есть опыт, когда СМИ запретили работать на основании публикации экстремистского материала. В 2017 году телеканал «Сентябрь» закрыли в тот же день, как Генпрокуратура подала иск в суд.

Поводом для судебного иска послужило выступление осужденного за экстремизм Абдуллы Капарова. Однако надзорный орган перепутал материалы. Сюжет транслировал аналоговый «Сентябрь» в Джалал-Абаде. Однако представителей канала никто слушать не стал. Заседание прошло без ответчика и его представителей.

Юрист Клара Сооронкулова отметила, что прокуратура объясняет предлагаемые поправки тем, что сейчас в интернете экстремистские материалы публикуют на разных сайтах без указания авторства. Предлагаемые нормы якобы нужны, чтобы блокировать эти ресурсы. Однако никто не исключает ситуацию, когда материал может опубликовать СМИ.

«В таком случае могут поднять вопрос о ликвидации организации, поскольку ее признают экстремистской. Так как все будут решать в одностороннем порядке, СМИ не сможет себя защитить», — отмечает Клара Сооронкулова.

Обязанности правоохранителей

Представители Института Медиа полиси считают, что предлагаемые поправки в части признания организаций экстремистскими не соответствуют заявленной концепции проекта, где цель, как указывали инициаторы, — восполнение пробела «в части производства о признании организаций террористическими».

«При изучении законопроектов понятно, что признание информационных материалов и организаций экстремистскими и террористическими будут производить одновременно. Признание организации экстремистской либо террористической влечет за собой ликвидацию юридического лица. Получается, этот закон разрешит закрыть СМИ, которое распространило информацию, но не знало, что она является экстремистской», — указывают в Медиа Полиси.

Такая норма позволит злоупотреблять правоохранительным органам своими полномочиями, создавая по таким категориям дел поток необоснованных уголовных преследований.

Эксперты отмечают, что редакция СМИ не является правоохранительным или судебным органом, следовательно, на нее не должны возлагаться несвойственные ей функции правоохранителей или судов по выявлению экстремистских или террористических материалов.

Авторские недоработки

Странным считают эксперты и то, что силовики вынесли на общественное обсуждение поправки в период, когда в стране действует режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Возможно, расчет ГКНБ как раз связан с тем, что в тяжелый для страны момент никто и не обратит внимания на предлагаемые поправки.

Юристы не понимают, почему нельзя выставить законопроект на общественное обсуждение летом.

Чекисты объясняют свои действия тем, что у них горят сроки рассмотрения данного законопроекта, хотя многие ведомства отложили предлагаемые ими поправки на более поздний срок.

Стоит отметить, в предлагаемых документах разработчики не указали ни единого показателя роста или снижения количества распространения экстремистских материалов в интернете. Нет в изменениях и пояснения об уже применяемых превентивных мерах распространения.

Помимо всего прочего авторы законопроекта не указали в справке-обосновании и то, что подразумевается под понятиями «терроризм» и «материал террористической направленности». Точно не указаны и организации, подпадающие под этот закон.

Таким образом, можно считать, что предлагаемые поправки в законодательство скорее позволят узаконить происходящие в стране нарушения, чем искоренят их распространение.