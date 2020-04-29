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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На доплаты медработникам требуется почти 300 миллионов сомов

По данным Минздрава, для выплаты надбавок медикам за апрель 2020 года необходимо 229 миллионов 418 тысяч 400 сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела очередное заседание комиссии по распределению денег, поступающих на счет для борьбы с коронавирусом. Минздрав представил данные, сколько средств нужно на доплаты медикам.

После обсуждения одобрили выделение 95 миллионов 584 тысяч сомов для компенсационных выплат медикам.

Министерству финансов рекомендовали проработать вопрос о финансировании недостающей суммы в 133 миллиона 833 тысячи сомов, так как заявка превышает общий объем поступившей суммы на депозитный счет Министерства здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151392/
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