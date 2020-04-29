На доплаты медработникам требуется почти 300 миллионов сомов

По данным Минздрава, для выплаты надбавок медикам за апрель 2020 года необходимо 229 миллионов 418 тысяч 400 сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела очередное заседание комиссии по распределению денег, поступающих на счет для борьбы с коронавирусом. Минздрав представил данные, сколько средств нужно на доплаты медикам.

После обсуждения одобрили выделение 95 миллионов 584 тысяч сомов для компенсационных выплат медикам.

Министерству финансов рекомендовали проработать вопрос о финансировании недостающей суммы в 133 миллиона 833 тысячи сомов, так как заявка превышает общий объем поступившей суммы на депозитный счет Министерства здравоохранения.