Массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в ВОВ в Кыргызстане отменят

В связи с распространением коронавируса отменят массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявлено сегодня на заседании Совета безопасности.

Президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что из-за сложившейся ситуации страна не сможет 9 мая провести массовые мероприятия в честь Дня Победы. Он добавил, что акцию «Бессмертный полк», которая в последние годы нашла широкую поддержку у граждан, предлагается провести в онлайн-формате.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ветеранам ВОВ и труженикам тыла, как и в прошлые годы, будет уделено особое внимание, в средствах массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе.

Напомним, что на заседании Совбеза сегодня предложено продлить режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая. На остальной территории КР действует режим ЧС.