Сооронбай Шарипович, хочу домой. Кыргызстанцы в Москве запустили флешмоб

Граждане Кыргызстана в Москве запустили флешмоб: они обращаются к властям КР и президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой вывезти их на родину.

Инициативная группа открыла страницу в Instagram, где ежедневно публикуются фотографии кыргызстанцев, которые держат в руках лист бумаги с хештегом #Я хочу домой.

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По словам администратора аккаунта, несколько сотен кыргызстанцев остались без средств к существованию, многие из них приехали в Москву на лечение, среди них много женщин, стариков и детей.

Под некоторыми публикациями комментарии оставили депутаты Рыскелди Момбеков и Дастан Бекешев. Они пишут, что осведомлены о проблемах кыргызстанцев в России и постараются оказать помощь соотечественникам за рубежом.