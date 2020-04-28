В Кыргызстане обещанные компенсации милиционерам так и не выплатили

Сотрудники милиции не получили обещанные надбавки к заработной плате. Об этом 24.kg сообщила супруга одного из сотрудников правоохранительных органов.
По ее словам, на днях всем силовым органам перевели зарплаты с удержаниями.
«Правительство обещало выплатить зарплату по двойному тарифу, но на деле все наоборот. Они работают по 12 с половиной часов в день, если не больше. Я жена милиционера, у нас трое детей, наши родители остались без работы. Как теперь нам жить, чем питаться? У нас один человек содержит всю семью», — сказала она.
В Министерстве финансов 24.kg сказали, что дополнительные денежные компенсации сотрудникам правоохранительных органов должны выплатить после окончания режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.