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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане обещанные компенсации милиционерам так и не выплатили

Сотрудники милиции не получили обещанные надбавки к заработной плате. Об этом 24.kg сообщила супруга одного из сотрудников правоохранительных органов.

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По ее словам, на днях всем силовым органам перевели зарплаты с удержаниями.

«Правительство обещало выплатить зарплату по двойному тарифу, но на деле все наоборот. Они работают по 12 с половиной часов в день, если не больше. Я жена милиционера, у нас трое детей, наши родители остались без работы. Как теперь нам жить, чем питаться? У нас один человек содержит всю семью», — сказала она.

В Министерстве финансов 24.kg сказали, что дополнительные денежные компенсации сотрудникам правоохранительных органов должны выплатить после окончания режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151265/
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