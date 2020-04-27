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Общество

Бомж поразил кыргызстанцев эрудированностью. Комендант Бишкека решил ему помочь

Комендант Бишкека отыскал бездомного, который поразил пользователей соцсетей географическими познаниями. Об этом Алмазбек Орозалиев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Кайрату (так зовут бездомного мужчину) помогли продуктами питания. «Давайте помогать друг другу в эти времена. Кайрат очень добрый мужчина, он сказал, что продуктами поделится с другими нуждающимися», — сказал Алмаз Орозалиев.

Комендант отметил, что поможет мужчине получить документы, удостоверяющие личность.

Отметим, что Кайрат восхитил кыргызстанцев своими географическими знаниями. На камеру он легко и быстро называл крупные города той или иной страны и рассказывал о них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151262/
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