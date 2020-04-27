Карантин помогает бороться с распространением коронавируса в Кыргызстане

Глава миссии польских медиков Михал Мадейски, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что предпринятые правительством Кыргызстана меры оказали положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране.

По его словам, те меры, которые предпринимает правительство Кыргызстана, в частности введение режима самоизоляции и прочие ограничения, сдерживают распространение коронавируса.

«Мне сложно ответить, когда заболевание отступит. Пока точный прогноз не может дать никто», — подчеркнул Михал Мадейски.

Он также высоко оценил подготовку врачей в Кыргызстане, их уровень и знания и сказал, что для него и его команды это был очень полезный опыт — работать бок о бок с такими грамотными специалистами.

Отметим, что восемь специалистов прибыли в Кыргызстан 19 апреля. Польские медики помогали кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.