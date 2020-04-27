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Общество

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Как принять участие

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил общественный штаб акции.

Активисты напомнили, что Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей страны. Ежегодно по всей республике проходит акция «Бессмертный полк Кыргызстан», во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации кыргызстанцев приглашают принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

«Необходимо сделать фотографию с портретом родственника — участника Великой Отечественной войны, разместить 9 мая в 10.00 ее и информацию о герое (ФИО, годы жизни и другую информацию) в социальных сетях с хештэгами: #бессмертный полк, #никтонезабытничтонезабыто #9маяКыргызстан #Деньпобеды #Мыпомним #запобеду #Жеңишкүнү #Өлбөсполк», — отметили активисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151231/
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