Безопасный город. Как действует проект в режиме чрезвычайного положения

Камеры «Безопасного города» во время действующих ограничений на передвижение автотранспорта работают в Бишкеке и Чуйской области в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

По ее данным за месяц действия чрезвычайного положения в столице аппаратно-программные комплексы зафиксировали 22 тысячи 821 нарушение Правил дорожного движения, по которым составили протоколы.

В то же время в управлении отметили снижение на 72,6 процента количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. С 25 марта по 14 апреля 2020 года по республике зарегистрировали 88 ДТП. В местах, где установлены камеры «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области, количество ДТП снизилось на 100 процентов.

Нарушители пока не получают постановления из-за приостановки работы почты. Как отметили в ГУОБДД, начало срока оплаты наступает после доставки конверта с постановлением. Это может произойти, скорее всего, после окончания карантина.

В ГУОББД добавили, что автовладельцы, которые получили постановления до 25 марта, сохранят возможность оплатить половину стоимости штрафа. Она предоставляется в случае оплаты в течение 15 дней после получения постановления.