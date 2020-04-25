В школах и детсадах Таджикистана объявили внеочередные каникулы

В школах и детских садах Таджикистана объявлены внеочередные каникулы с 27 апреля по 10 мая. Об этом сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на управление образования Душанбе.

Отмечается, что решение принято в профилактических целях. Для недопущения заражения коронавирусом все школы и детсады будут продезинфицированы в этот период. При этом каникул не будет в вузах и средних специальных учебных заведениях.

Внеплановые каникулы также введены в школах и садах других регионов страны. Решение об этом было принято сегодня на очередном заседании Республиканского штаба по профилактике коронавируса под председательством премьер-министра РТ, главы штаба Кохира Расулзады.

«Для защиты здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального будут объявлены временные каникулы», — сообщило Минобрнауки Таджикистана.

При этом издание подчеркивает, что несколько дней подряд в столице РТ проводится масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов. Но официально о фактах заражения коронавирусом в республике не объявлено.