В соцсетях заявляют, что МЧС разгружало на рынок муку из Фонда госматрезервов

В социальных сетях заявляют, что грузовик Министерства чрезвычайных ситуаций накануне на рынке «Азиз» разгружал муку из запасов Фонда госматрезервов. Об этом накануне сообщил пользователь Канат Хасанов.

«А вот и слив потихоньку! КамАЗ МЧС приехал на рынок «Азиз». Для чего он там разгружал в один из контейнеров муку, ведь это оптовый рынок?» — задался вопросом пользователь.

В МЧС подтвердили, что их грузовик действительно был на территории рынка. Он доставил гуманитарный груз — 7,5 тонны сахара.

«Разгрузка проведена на рынке «Азиз». Гуманитарный груз на месте приняли представители Первомайского района, мэрии Бишкека. За МЧС закреплена задача по доставке гуманитарной помощи до пункта назначения — это склад, контейнеры, места для хранения и дальнейшего распределения. А пункт назначения или места для разгрузки гумпомощи определяют органы местного самоуправления. МЧС не занимается распределением гуманитарного груза», — заключили в ведомстве.