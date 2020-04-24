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Общество

Ушел из жизни основатель кыргызской юридической науки Карпек Курманов

Сегодня на 92-м году жизни скончался первый доктор юридических наук Кыргызстана, известный ученый Карпек Шамсединович Курманов.

Он стоял у истоков кыргызской юридической науки, прошел путь от простого помощника машиниста до профессора кафедры уголовного права Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА).

Принимал участие в разработке многих законов независимой КР.

За вклад в развитие юридической науки и подготовку юридических кадров был удостоен ряда государственных наград, в том числе и высшей награды страны ордена «Манас» III степени, почетного звания «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151036/
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