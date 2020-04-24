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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане лечение коронавируса оценили от 8 тысяч до 120 тысяч сомов

В Кыргызстане стоимость лечения в стационаре на одного пациента с COVID-19 составляет от 8 тысяч до 120 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, расходы на лечение зависят от степени тяжести.

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«В стоимость включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, изделия медицинского назначения, исследование и анализы», — сказали в ведомстве.

Отметим, сегодня во время брифинга замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что еще не посчитали расходы на лечение больных коронавирусом, но они равны расходам в Узбекистане, где на лечение одного зараженного коронавирусом уходит $3 тысячи.

На сегодня в Кыргызстане 656 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151032/
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