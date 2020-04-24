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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Польские медики высоко оценили профессионализм кыргызстанских врачей

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с медицинскими специалистами из Польши. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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В ходе встречи обсудили итоги наблюдений, обменялись мнениями по работе, которую проводят кыргызские медики. В свою очередь польские врачи высоко оценили профессионализм отечественных медицинских работников и оснащение местных больниц.

Отметим, что восемь специалистов прибыли в Кыргызстан 19 апреля. Польские медики помогают кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодня подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане — 656, из них 172 — у медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151001/
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