Польские медики высоко оценили профессионализм кыргызстанских врачей

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с медицинскими специалистами из Польши. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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В ходе встречи обсудили итоги наблюдений, обменялись мнениями по работе, которую проводят кыргызские медики. В свою очередь польские врачи высоко оценили профессионализм отечественных медицинских работников и оснащение местных больниц.

Отметим, что восемь специалистов прибыли в Кыргызстан 19 апреля. Польские медики помогают кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодня подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане — 656, из них 172 — у медиков.