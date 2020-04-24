12:32
USD 80.43
EUR 86.85
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси

В Бишкеке после 30 апреля, если карантин продлят, могут запустить работу станций технического обслуживания, вулканизаций и такси. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

Читайте по теме
Бетонные блоки в Бишкеке решили убрать. В комендатуре объяснили почему

По его словам, в первую очередь необходимо разрешить работать тем, кто живет за счет однодневного заработка.

«Но все они должны строго соблюдать санитарные нормы. Если говорить про такси, то не должны возить более двух человек в одной машине. Хочу предупредить, все наши предложения должны строго выполнять. Если кто-то нарушит санитарные нормы, то будем принимать меры в соответствии с законом в самой строгой форме», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150977/
просмотров: 4317
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропусками
Кое-кто заигрался в босса. Реакция соцсетей на заявление об изъятии велосипедов
Комендант Бишкека назначил проверку по факту продажи пропусков через мессенджеры
В Бишкеке из более 16 тысяч заявок на пропуска одобрили менее 5 процентов
Режим ЧП в Бишкеке. Когда можно отходить от дома дальше 1,5 километра
В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержали 119 человек
В Бишкеке приложения для вызова такси перестали работать
Режим ЧП в Кыргызстане. Водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать
Во время комендантского часа общественный транспорт и такси работать не будут
В Оше приостановили работу такси
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Бизнес
Месяц бесплатного интернета и&nbsp;онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении Mega24 Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Пройди онлайн-идентификацию в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получи 2&nbsp;Гб в&nbsp;подарок Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
24 апреля, пятница
12:12
В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропусками В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропускам...
12:02
На въезде в село Арашан женщина на автомобиле снесла бетонный блок
11:39
В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
11:20
ДТП в 12-м микрорайоне. Двух мужчин госпитализировали в больницу
11:12
В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась