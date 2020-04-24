В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси

В Бишкеке после 30 апреля, если карантин продлят, могут запустить работу станций технического обслуживания, вулканизаций и такси. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

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По его словам, в первую очередь необходимо разрешить работать тем, кто живет за счет однодневного заработка.

«Но все они должны строго соблюдать санитарные нормы. Если говорить про такси, то не должны возить более двух человек в одной машине. Хочу предупредить, все наши предложения должны строго выполнять. Если кто-то нарушит санитарные нормы, то будем принимать меры в соответствии с законом в самой строгой форме», — сказал он.