В ГСИН рассказали, куда отправят арестантов с подозрением на коронавирус

В ГСИН 24.kg рассказали, куда отправят арестантов с подозрением на коронавирус.

По словам пресс-секретаря Госслужбы исполнения наказаний Самата Калыкова, изолированные камеры подготовлены в ИК-47 и ИК-31. Туда завезли аппараты ИВЛ и направили подготовленных специалистов.

«Но пока подтвержденных случаев заражения среди контингента нет. Анализы у находящихся в заключении на COVID-19 не брали, поскольку нет необходимости. С характерными симптомами в медсанчасти никто не обращался. Мы соблюдаем условия жесткого карантина: все свидания и передачи запрещены. Не проводится этап осужденных из следственных изоляторов. Спецкомиссия только распределяет их по колониям, но в сами места заключения их не доставляем, они остаются в СИЗО. Этапирование возобновим после снятия ограничений», — пояснил он.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрирован 631 случай заражения коронавирусом. Из них 302 человека вылечились и 8 умерли.