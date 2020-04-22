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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство разрешило иностранным специалистам въезжать в Кыргызстан

Для иностранных специалистов созданы условия для въезда в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы миграции.

По ее данным, соответствующее распоряжение выпустило правительство.

В ведомстве отмечают, что в КР смогут приехать иностранные специалисты в рамках квот на трудовую миграцию, установленных на 2020 год.

«Данное решение обусловлено тем, что ряд совместных предприятий и компаний испытывает затруднения в продолжении работы из-за невозможности приглашения иностранных специалистов», — подчеркнули в Госслужбе миграции.

Исключения на въезд для этой категории работников сделаны на основании обращений соответствующих отраслевых государственных органов Кыргызстана.

«Организация условий для обсервации прибывающих иностранных специалистов будет осуществляться за счет средств приглашающих организаций и предприяти в строгом соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения КР», — пояснили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150860/
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