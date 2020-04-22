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Общество

Министерству образования рекомендовали пересмотреть стоимость контракта в вузах

Государственное агентство антимонопольного регулирования рекомендовало пересмотреть стоимость платного обучения в вузах Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в агентство поступают обращения относительно стоимости контрактного обучения студентов государственных вузов, перешедших на дистанционное обучение.

«Министерству образования и науки рекомендовано совместно с образовательными организациями обратить особое внимание на структуру стоимости платных образовательных услуг. При необходимости произвести перерасчет в соответствии со складывающимися фактическими затратами на обучение», — отметили в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150855/
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