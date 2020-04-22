В Республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил главврач больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, 53-летняя женщина поступила 5 апреля из Кеминской территориальной больницы. «У нее произошло ухудшение состояния, у нас она находилась в реанимации», — сказал главврач.

Он добавил, что у пациентки были и сопутствующие болезни: сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. «Причину смерти пока не установили», — отметил Гульжигит Аалиев.

На сегодня в стране подтверждено 612 случаев заражения коронавирусом. Выписано 254 человека. Умерли восемь пациентов.