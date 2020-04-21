22:02
USD 79.72
EUR 86.40
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство выделило 15 миллионов сомов на поддержку кыргызстанцев за рубежом

Первый вице-премьер-министр провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что на заседании озвучили информацию об адресной помощи малоимущим семьям и поддержке соотечественников, оставшихся за границей.

Читайте по теме
Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Бишкек, опять отменен

«Для создания для соотечественников, которые сейчас не могут вернуться, временных условий для проживания, предоставления им продуктов питания выделены 5 миллионов сомов посольству Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах, а также 10 миллионов сомов посольству в России. На эти средства кыргызстанцам помогут с жильем и питанием. Дипломатические представительства работают над решением и других вопросов, с которыми сталкиваются соотечественники», — сказал Кубатбек Боронов.

Вице-премьер также подчеркнул, что соответствующим службам нужно уделить внимание вопросам работы с детьми для предупреждения случаев суицида и домашнего насилия.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150752/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с жильем и питанием кыргызстанцев, застрявших в России и ОАЭ, решат
В Кыргызстане усилен контроль за теми, кто контактировал с зараженными COVID-19
Часть застрявших за границей кыргызстанцев обещают вернуть на родину до лета
Чиновник просит депутатов не настаивать на ответственности экс-главы Минздрава
Правительство обещает не допустить провокаций с целью дестабилизации ситуации
Коронавирус в Кыргызстане. Республиканский штаб получил гумпомощь
В Кыргызстан пригласили зарубежных врачей для борьбы с коронавирусом
Кубатбек Боронов: Главы медучреждений должны обеспечить врачей средствами защиты
Кубатбек Боронов извинился перед врачом, которую обвинили в заражении коллег
На спецсчет для борьбы с коронавирусом поступило более 123 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
В&nbsp;Бишкеке закрылся ЦСМ &#8470;&nbsp;17. Четыре врача заразились коронавирусом В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом
Бизнес
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
21 апреля, вторник
22:01
Средства на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта в Кыргызстане есть Средства на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта в ...
21:43
Врачи рассказали о выздоровлении больного с тяжелой формой коронавируса
21:22
В Московском районе после ссоры с коллегами следователь отравилась таблетками
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: без осадков
20:36
Правительство выделило 15 миллионов сомов на поддержку кыргызстанцев за рубежом