Правительство выделило 15 миллионов сомов на поддержку кыргызстанцев за рубежом

Первый вице-премьер-министр провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что на заседании озвучили информацию об адресной помощи малоимущим семьям и поддержке соотечественников, оставшихся за границей.

Читайте по теме Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Бишкек, опять отменен

«Для создания для соотечественников, которые сейчас не могут вернуться, временных условий для проживания, предоставления им продуктов питания выделены 5 миллионов сомов посольству Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах, а также 10 миллионов сомов посольству в России. На эти средства кыргызстанцам помогут с жильем и питанием. Дипломатические представительства работают над решением и других вопросов, с которыми сталкиваются соотечественники», — сказал Кубатбек Боронов.

Вице-премьер также подчеркнул, что соответствующим службам нужно уделить внимание вопросам работы с детьми для предупреждения случаев суицида и домашнего насилия.