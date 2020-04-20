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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Президент ознакомился с работой мэрии Бишкека по оказанию гуманитарной помощи

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня ознакомился с деятельностью мэрии Бишкека по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения в условиях чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.

пресс-службы аппарата президента
Фото пресс-службы аппарата президента. Глава государства посетил муниципальное предприятие «Бишкекпекарня»

Глава государства посетил муниципальное предприятие «Бишкекпекарня», на базе которого производят фасовку и распределение гуманитарной помощи для нуждающихся граждан Октябрьского района столицы.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сказал, что аналогичные центры работают во всех районах столицы, составлен список из 85 тысяч нуждающихся семей. Муниципалитет приступает ко второму этапу оказания поддержки нуждающимся. На сегодня продуктовыми наборами обеспечены более 42 тысяч нуждающихся семей столицы и 2,5 тысячи семей Чуйской области, проживающих вблизи Бишкека.

пресс-службы аппарата президента
Фото пресс-службы аппарата президента. Глава государства посетил муниципальное предприятие «Бишкекпекарня»

«Для органов государственной власти это большое испытание. В такое непростое время становится ясно, кто и что из себя представляет. В Бишкеке в первые дни карантина было много недоработок. Сейчас недостатки устранили, необходимые работы постепенно проводятся. Наши возможности по сравнению с другими государствами ограничены, но у нас хватит сил для оказания поддержки нашим гражданам в это непростое время», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150636/
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