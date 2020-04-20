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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На 20 апреля в Кыргызстане официально зарегистрировали 568 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 201, и умерли 7 человек.

Фактически больными остаются 360 человек.

В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом уменьшилось на 13,5 процента, или на 56 человек.

На 20 апреля из всех зарегистрированных больных 37 процентов вылечились от коронавируса.

Рост заболеваемости по неделям выглядит так:

  • 13-19 апреля — 20 процентов;
  • 6-12 апреля — 57 процентов;
  • 30 марта — 5 апреля — 48 процентов;
  • 23-29 марта — число больных выросло в семь раз;
  • 18-22 марта — число больных выросло в четыре раза.

Чиновники Минздрава прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150634/
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