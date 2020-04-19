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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вернувшиеся из-за границы в Бишкеке 32 кыргызстанца помещены в обсерватор

В Кыргызстан вернулись 32 гражданина из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным внешнеполитического ведомства, совместно с посольствами КР в Казахстане, Малайзии, Корее и Генконсульством в Алматы проработано возвращение 32 кыргызстанцев из Индонезии (Бали), Таиланда (Бангкок) и Вьетнама (Ханой). 

Уточняется, что возвращение наших граждан осуществляется при содействии правительства РК, которое организовало коммерческий чартерный рейс по маршруту Бангкок — Денпасар — Ханой — Усть-Каменогорск.

«Граждане Кыргызстана после прибытия в Усть-Каменогорск были помещены под двухдневное наблюдение в местный санаторий и после вывезены в Бишкек. Все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию», — сказали в МИД.
 
На сегодня в стране COVID-19 диагностирован у 554 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150564/
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