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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще два медика из ЦСМ № 17 заразились коронавирусом

Еще два медика из Центра семейной медицины № 17 заразились коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

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По ее словам, сегодня из 22 сотрудников ЦСМ, вынужденных накануне вечером самостоятельно прибыть в обсервацию на карантин, у двух медсестер выявлена коронавирусная инфекция. Это стало известно по результатам ПЦР-анализов. Их госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

Гульнара Ташибекова отметила, что остальные сотрудники центра, находящиеся в обсервации по-прежнему подавлены и опасаются за здоровье своих детей и других членов семьи. Они просят взять у них тоже ПЦР-анализы.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре медика ЦСМ № 17. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Ни Минздрав, ни Республиканский штаб пока не комментируют данные о еще двух зараженных медиках ЦСМ № 17. На сегодня шесть сотрудников этого центра находятся в инфекционке с коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150515/
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