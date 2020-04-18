Как распределили гуманитарку из Узбекистана в Оше, рассказали в мэрии

В мэрии Оша рассказали, как распределят 100 тонн муки из гуманитарной помощи Узбекистана.

Как отмечается на официальной странице муниципалитета южной столицы в Facebook, комиссия приняла решение разделить ее на 10 тысяч нуждающихся семей.

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«Получилось по 10 килограммов каждой семье. На средства, поступившие на спецсчет мэрии, приобретено 10 тысяч литров подсолнечного масла», — отметили в мэрии.

В распределении гуманитарной помощи принимают участие специалисты муниципальных территориальных управлений, социальные работники, представители гражданского общества, квартальные комитеты и представители мэрии города.

В муниципалитете добавили, что, согласно поручению мэра Таалайбека Сарыбашова, помощь окажут остро нуждающимся семьям, независимо от места регистрации.

Напомним, 2 апреля из Узбекистана в КР поступила гуманитарная помощь. Из соседней страны привезли 1 тысячу тонн муки, 7 тысяч штук защитных комбинезонов, 7 тысяч респираторов, 20 тысяч штук перчаток, 500 защитных очков, 200 пирометров. В Ош направлено 100 тонн муки.