Как распределили гуманитарку из Узбекистана в Оше, рассказали в мэрии

В мэрии Оша рассказали, как распределят 100 тонн муки из гуманитарной помощи Узбекистана.
Как отмечается на официальной странице муниципалитета южной столицы в Facebook, комиссия приняла решение разделить ее на 10 тысяч нуждающихся семей.
«Получилось по 10 килограммов каждой семье. На средства, поступившие на спецсчет мэрии, приобретено 10 тысяч литров подсолнечного масла», — отметили в мэрии.
В распределении гуманитарной помощи принимают участие специалисты муниципальных территориальных управлений, социальные работники, представители гражданского общества, квартальные комитеты и представители мэрии города.
В муниципалитете добавили, что, согласно поручению мэра Таалайбека Сарыбашова, помощь окажут остро нуждающимся семьям, независимо от места регистрации.
Напомним, 2 апреля из Узбекистана в КР поступила гуманитарная помощь. Из соседней страны привезли 1 тысячу тонн муки, 7 тысяч штук защитных комбинезонов, 7 тысяч респираторов, 20 тысяч штук перчаток, 500 защитных очков, 200 пирометров. В Ош направлено 100 тонн муки.