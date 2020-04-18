«Бессмертный полк» в Кыргызстане может пройти в онлайн-режиме. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, ведомство сейчас прорабатывает данный вопрос.

«Мы предусматриваем два варианта. Люди в домашних условиях, держа в руках портрет дедушки или бабушки, записывают короткое видео с их биографией. Сейчас решаем, на каком сайте потом будем собирать и публиковать эти записи. Второй вариант — акция в социальных сетях. Люди будут на своих страничках делиться фотографиями и видео», — отметил он.

Азамат Жаманкулов не исключил возможности проведения марша в обычном режиме или переноса даты, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Напомним, в отдельных городах и районах страны до 30 апреля 2020 года действует режим чрезвычайного положения.