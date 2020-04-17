Всемирная организация здравоохранения передала Кыргызстану партию тест-систем

Всемирная организация здравоохранения передала 64 ПЦР-тест-системы для проведения 6 тысяч 720 анализов на диагностику COVID-19. Об этом сообщили в офисе представительства ВОЗ.

По их данным, они будут использованы для скрининговых исследований и подтверждения положительных результатов на COVID-19, полученных с использованием ПЦР-тестов других производителей.

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Эта партия Министерству здравоохранения в качестве гуманитарной помощи является третьей, ранее поставлены 2 тысячи 600 тест-наборов в страну по линии ВОЗ в феврале и марте.

ВОЗ отмечает, что анализы на COVID-19 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. ВОЗ рекомендует данный метод диагностики, так как сегодня это самый точный и надежный метод диагностики коронавирусной инфекции. Он позволяет определить даже очень небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека и помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.

На сегодня в стране 489 случаев коронавируса.