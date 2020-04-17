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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Москве и Подмосковье без денег и работы остались 10 тысяч кыргызстанцев

На сегодня в Москве и Подмосковье без работы и денег остались 10 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил правозащитный центр «РОД» со ссылкой на благотворительный фонд «Развитие миграции».

Мигранты массово переселились в хостелы, где аренда ниже. Фонд смог поддержать только чуть больше 1,1 тысячи соотечественников, поэтому руководство организации вынуждено обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой оказать находящимся в столице России и ее окрестностях соотечественникам материальную помощь.

В России на сегодня находится более 700 тысяч граждан Кыргызстана. Неофициально их может быть около 1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150389/
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