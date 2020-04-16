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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош медучреждениям передали защитные костюмы и многоразовые маски

В Оше руководству медицинских учреждений города вручили 100 комплектов защитных костюмов многоразового использования и 10 тысяч многоразовых медицинских масок от имени одного из национальных движений. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. В Оше руководству медицинских учреждений города вручили 100 комплектов защитных костюмов

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что гражданские активисты, индивидуальные предприниматели, компании и благотворительные фонды активно помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Градоначальник подчеркнул, что будет помощь распределять между медицинскими работниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150334/
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