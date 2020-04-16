Гуманитарную помощь из Узбекистана доставили на юг Кыргызстана

Гуманитарную помощь из Узбекистана в виде муки сегодня доставили по областям страны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото МЧС. Гуманитарную помощь от Узбекистана в виде муки сегодня доставили по областям страны

По ее данным, в Ош отправили 100 тонн муки, Ошскую область — 380 тонн, Джалал-Абадскую область — 330 тонн, в Баткенскую — 190 тонн. На местах гуманитарную помощь распределят органы местной власти.

Напомним, 2 апреля из Узбекистана в КР поступила гуманитарная помощь. Из соседней страны привезли 1 тысячу тонн муки, 7 тысяч штук защитных комбинезонов, 7 тысяч респираторов, 20 тысяч штук перчаток, 500 защитных очков, 200 пирометров.