Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено)

Доплаты к заработным платам за последний месяц получили только врачи Республиканской инфекционной больницы. Информацию подтвердил главный врач Гульжигит Аалиев.

По его словам, бухгалтеры больницы не успели произвести окончательный расчет из-за закрытия некоторых учреждений здравоохранения.

«Начислили доплаты только врачам, а медсестры и санитарки временно остались за бортом. Обещают, что послезавтра им тоже выдадут», — пояснил Гульжигит Аалиев.

В больнице работают 200 человек. В каждом отделении посменно дежурит четыре бригады по шесть часов. Все сотрудники живут в больнице.

«Никто из них не инфицирован, и, надеюсь, мы будем вместе до последнего больного. Все они находятся в равных условиях, вместе живут и принимают пищу. Мы организовали гостиничный комплекс и выделили для них больничные палаты», — отметил он.

Гульжигит Аалиев пожаловался на постоянные проверки со стороны ФОМС.

«Фонд нас отвлекает ненужными вопросами и указаниями. Они добивают нас больше, чем сам коронавирус. После таких проверок мои сотрудники приходят со слезами на глазах и приносят заявления с просьбой уволить их по собственному желанию», — заявил главврач.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медики. Пятеро умерли, 91 выздоровел.