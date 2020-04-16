Комендант Бишкека назначил проверку по факту продажи пропусков через мессенджеры

По сообщению о продаже пропусков через Telegram-канал в Бишкеке начата проверка. Об этом 24.kg сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

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Он предполагает, что это поддельные пропуска. «Мы уже второй день, как перешли на электронную выдачу пропусков, в бумажном виде их сейчас получить нигде невозможно. Я уже говорил об этом не раз. В любом случае я сейчас назначил проверку по этому объявлению. Подробную информацию дадим по ее итогам», — сказал комендант.

Напомним, что читатель 24.kg прислал скриншот, в котором говорится о продаже пропусков для проезда через блокпосты в Бишкеке.