Сотрудники Красного Полумесяца передали помощь в обсервации Баткенской области

В Баткенской области Красный Полумесяц предоставил гражданам, находящимся в обсервации, питание на сумму 87 тысяч 300 сомов и 500 наборов гигиенических средств. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Фото Республиканского штаба по борьбе с COVID-19. В Баткенской области Красный Полумесяц помогает гражданам

Читайте по теме Красный Полумесяц Кыргызстана и волонтеры раздают продукты пожилым

Представители национального общества раздали пожилым людям 100 продуктовых наборов, помощь получили и 20 человек с туберкулезом. «Волонтеры Национального общества Красного Полумесяца также пекут хлеб и шьют маски», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 466 случаев коронавируса. 91 пациент с ранее подтвержденным COVID-19 выписан из стационара, 5 человек умерли.