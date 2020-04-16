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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники Красного Полумесяца передали помощь в обсервации Баткенской области

В Баткенской области Красный Полумесяц предоставил гражданам, находящимся в обсервации, питание на сумму 87 тысяч 300 сомов и 500 наборов гигиенических средств. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Республиканского штаба по борьбе с COVID-19
Фото Республиканского штаба по борьбе с COVID-19. В Баткенской области Красный Полумесяц помогает гражданам
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Красный Полумесяц Кыргызстана и волонтеры раздают продукты пожилым

Представители национального общества раздали пожилым людям 100 продуктовых наборов, помощь получили и 20 человек с туберкулезом. «Волонтеры Национального общества Красного Полумесяца также пекут хлеб и шьют маски», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 466 случаев коронавируса. 91 пациент с ранее подтвержденным COVID-19 выписан из стационара, 5 человек умерли.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150292/
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