Запущена онлайн-система получения пропусков для жителей Оша и Джалал-Абада

В Оше и Джалал-Абаде внедрили онлайн-систему для получения электронных пропусков. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета связи.

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По ее данным, это позволит удаленно подать заявку и получить электронное разрешение для пешеходов и транспортных средств на передвижение с 7.00 до 20.00 и во время действия комендантского часа.

Напомним, что режимы ЧС и ЧП в Кыргызстане введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в некоторых районах продлен до 30 апреля.