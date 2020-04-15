Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, такое решение они просят принять в связи с эпидемиологической ситуацией.

В обращении отмечается, что год 75-летия Великой Победы является особенным. Запланировано и уже реализуется множество различных мероприятий.

«Знаковым и, конечно, ключевым событием года станет военный парад на Красной площади. Это символ стойкости, мужества и самопожертвования нашего народа. Парад символизирует спасение человечества от коричневой чумы фашизма. И, конечно, его проведение ни в коем случае не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», — говорится в обращении.

К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно. Из обращения ветеранских организаций

Представители ветеранских организаций просят главу государства принять сложное, но, как они считают, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией он станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

«По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России», — добавили авторы обращения.

Издание «Москва 24» отмечает: ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что парад будет проведен не 9 мая. В то же время он подчеркнул, что торжественное мероприятие обязательно состоится, но окончательное решение по проведению парада Победы еще не принималось.



