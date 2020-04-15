В Бишкеке и регионах, где введен режим ЧП, сократили время комендантского часа

В Бишкеке сократили время комендантского часа на два часа — с 21.00 до 6.00. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что соотвествующий приказ подписал глава столичной комендатуры.

Время действия комендантского часа также сокращено во всех регионах, где введен режим ЧП, — в Сузакском районе Джалал-Абадской области, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Оше, а также в Нарыне и Ат-Башинском районе.

Напомним, что режимы ЧС и ЧП в Кыргызстане введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.