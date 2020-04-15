У Алмазбека Атамбаева опять скачет давление. Он находится под наблюдением врачей

У бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева опять скачет давление. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Он утверждает, что его подзащитному требуется квалифицированная медицинская помощь и полное обследование. «Но в условиях СИЗО ГКНБ этого предоставить не могут. Поэтому мы просим, чтобы его направили в клинику. У него давление постоянно меняется, и это нехороший показатель», — отметил Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них— идут судебные процессы. Сергей Слесарев сообщил, что суд по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева назначен на 21 апреля, а дата процесса по событиям в Кой-Таше пока не определена.

Однако в связи с введением чрезвычайного положения, все суды приостановили работу. Сегодня Жогорку Кенеш утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах

до 30 апреля.