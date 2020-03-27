Режим ЧП в Кыргызстане. Суды приостановят работу

Суды Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкека приостановят свою работу в связи с введением на этих территориях режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Работу также приостановят Чуйский областной и межрайонный суды Чуйской области. Деятельность этих судов приостанавливается на одну неделю. Вместе с тем в судах будут организованы дежурства судей и сотрудников аппаратов», — сообщили в Верховном суде.

На сегодня в Кыргызстане 58 случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.