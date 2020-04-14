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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Соблюдай дистанцию! Как разлетаются частицы коронавируса, показали ученые

Финские специалисты создали 3D-модель распространения облака частичек коронавируса. Об этом сообщил мультимедийный портал «Поиск».

По данным ученых, на суперкомпьютере проведены расчеты, после чего создана визуализация — как при кашле и чихании заболевшего разлетаются в закрытом помещении (например, в магазине) воздушно-капельные микрочастицы.

В работе участвовали вирусологи, инженеры, специалисты по гидро- и аэродинамике и даже социологи. Выводы ученых совпадают с рекомендациями ВОЗ — избегать закрытых пространств, где может скапливаться много людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150119/
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