Соблюдай дистанцию! Как разлетаются частицы коронавируса, показали ученые

Финские специалисты создали 3D-модель распространения облака частичек коронавируса. Об этом сообщил мультимедийный портал «Поиск».

По данным ученых, на суперкомпьютере проведены расчеты, после чего создана визуализация — как при кашле и чихании заболевшего разлетаются в закрытом помещении (например, в магазине) воздушно-капельные микрочастицы.

В работе участвовали вирусологи, инженеры, специалисты по гидро- и аэродинамике и даже социологи. Выводы ученых совпадают с рекомендациями ВОЗ — избегать закрытых пространств, где может скапливаться много людей.