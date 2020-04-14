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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дополнительные полномочия силовиков повысили коррупционные риски

Дополнительные полномочия, предоставленные силовикам во время чрезвычайного положения, повысили риски проявления коррупции и противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба гражданского союза «За реформы и результат».

По ее данным, союз провел мониторинг действий силовых структур в условиях ЧС/ЧП в Кыргызстане, изучив публикации в СМИ и социальных сетях, а также проведя онлайн-опрос граждан.

«Один из выводов мониторинга касается риска роста коррупции и превышения представителями правоохранительных органов своих полномочий в условиях ЧП. Они стали возможными из-за противоречивых и размытых правил, как должны действовать блюстители порядка в условиях карантина. На интерпретацию правил все больше влияет человеческий фактор, а не четко обозначенные правила, которые действуют для всех. Широкие возможности для маневрирования смыслами правил поведения во время ЧП могут привести к росту коррупции», — отметили в организации.



В обзоре отмечается, что размытое понятие «не выходить на улицу без особой нужды», при том что обозначены разрешенные пункты назначения, дало возможность сотрудникам силовых структур по-разному интерпретировать, что из себя представляет особая нужда. Опрос также показал, что такая же ситуация складывалась и по другим вопросам. Например, неправильность заполнения маршрутного листа или его отсутствие.

Сотрудники могли поступить по-разному: указывали на ошибки и отпускали, вымогали деньги или доставляли в отделение милиции для составления протокола о нарушении.

Гражданский союз «За реформы и результат»

«Традиционно сотрудникам правоохранительных органов спускается требование плана по количеству составленных протоколов о нарушении, что может подталкивать сотрудников к более жестким мерам вместо устного предупреждения», — отметили в организации.

Мониторинг выявил еще один интересный момент: пешеходы более позитивно оценивали действия сотрудников силовых структур (40,8 процента), чем те, кто передвигались на машинах и были оставлены на блокпостах (26,6 процента).

«35,8 процента опрошенных водителей из тех, кто контактировал с милиционерами на блокпостах, заявили о случаях грубого поведения, а 7,4 процента о вымогательстве взяток», — отметили в организации.

При этом авторы обзора отмечают, что при наделении силовиков серьезными властными полномочиями в условиях ЧП нейтрализованными оказались официальные и общественные механизмы контроля и защиты прав человека, такие как адвокаты, СМИ, прокуратура, омбудсмен, Наццентр по предупреждению пыток. Жогорку Кенеш самоустранился в реализации функции парламентского контроля, который чрезвычайно важен в условиях сверхполномочий силовых структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150093/
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