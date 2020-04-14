Число детей, зараженных коронавирусом в Кыргызстане, достигло 40

Среди зараженных коронавирусом 40 детей до 15 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди заболевших COVID-19 трое детей в возврасте до одного года.

«Они заразились от близкого контакта. Их состояние стабильное, находятся под наблюдением медиков. По информации ВОЗ, дети легко, часто даже незаметно, переносят болезнь. В Кыргызстане мы не наблюдаем поражения детского организма», — сказал чиновник.

По данным Минздрава, заболевших в возрасте до 15 лет — 40, от 16-19 лет — 12, от 20 до 35 лет — 106, от 36 до 55 лет — 162, старше 56 лет — 110.