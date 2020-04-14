В Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане ожидается 20-24 апреля. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что прогнозирование — дело неблагоприятное, в министерстве изначально создали группу, в состав которой вошли ученые, передовые специалисты. «Они постоянно отслеживают эпидпараметры пандемии во всем мире и КР», — сказал Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что изоляция, социальное дистанцирование также помогают остановить распространение заболевания.

На сегодня в стране 430 подтвержденных фактов коронавируса.