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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Трем реабилитационным центрам Бишкека помогли продуктами

Продукты питания передали трем реабилитационным центрам Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, переданы 150 килограммов сахара, 55 литров растительного масла, 650 пачек различных круп, 125 килограммов гречки, 500 пачек макарон и другие продукты.

В настоящее время в центре реинтеграции несовершеннолетних детей «Айданек» воспитывают 54 ребенка, в социальном общежитии при Центре реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека проживают 23 выпускника интернатов, в Центре социальной адаптации детей (ЦСАД) — 52 ребенка.

Все соцучреждения закрыты на карантин, посещения запрещены, и без острой необходимости центры никто не покидает.

В муниципалитете отметили, что желающие помочь воспитанникам центров могут обращаться в них напрямую:

  • Центр социальной адаптации детей: микрорайон «Джал», улица Курчатова, 70, телефон 0550656521 — Мукарам Атамырзаевна;
  • социальное общежитие при ЦРДиМ: улица Балтагулова, 1, телефоны: 0779393503, 0709761226 — Айзада Кайыпбековна;
  • центр реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек»: жилмассив «Учкун», улица Сатыбалдиева, 97, телефон 0700480635 — Эльмира Темирбековна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150027/
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