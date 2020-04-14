Большие очереди. Горожане просят банки Бишкека работать без перерыва на обед

В банках Бишкека большие очереди и горожане не соблюдают дистанцию. Об этом сообщили читатели 24.kg.

Они просят сотрудников банков столицы ускорить обслуживание клиентов, чтобы люди, нарушая санитарно-карантинные нормы, не толпились в их филиалах.

«Каждый день почти во всех банковских филиалах в районе Ошского рынка собираются толпы народа, и эта картина наблюдается с утра до вечера. Бывает, что одного клиента обслуживают по полчаса. Потом закрываются на обед, клиенты ждут на улице, так как сейчас в отсутствие городского транспорта нет возможности приезжать по несколько раз в день. О соблюдении дистанции в 1 метр и речи нет. Накануне возле филиала «РСК Банка» чуть драка не произошла. Охранникам пришлось вызвать подкрепление», — рассказали читатели.